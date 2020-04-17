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17 апреля • обновлено в 23:45
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"Туристов бьют палками": украинец с беременной женой в Индии обратились к властям с криком души

1.2т
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Из-за ограничений авиаперевозок в Украине из Индии уже больше месяца не может выехать украинец Олег Тарнавский с беременной женой.

Свою историю человек рассказал ZAXID.NET. Он объясняет, что в индийский штат Гоа супруги отправились еще в конце января, когда никакой пандемии коронавируса не было. Вернуться они должны были 25 марта, однако из-за карантина не смогли этого сделать.

"Нам дали на возвращение в Украину три дня: 14, 15 и 17 марта. Чтобы вы понимали, выехать из Индии не так просто, это огромная страна и люди разбросаны по разным местам. Например, мы находимся в Гоа, но у нас вылет был из другого штата. Это надо было всю ночь туда ехать, а транспорт был в Индии полностью парализован. Наши билеты на 25 марта авиакомпания конечно отменила и вернула лишь 57 евро из 800", – рассказывает Тарнавский.

Купить билеты на последние рейсы в Украину у пары не было возможностей, ведь они стоили слишком дорого – около тысячи евро. А о так называемых эвакуационных рейсах 25 и 26 марта их предупредили слишком поздно.

Олег Тарнавский

Олег Тарнавский

ZAXID.NET

"О них предупредили в последний момент, и они осуществлялись с Нью-Дели. Проезд по Индии полностью невозможен, был один рейс из Гоа на Дели, но из украинцев туда почти никто не попал. Несколько человек добрались на автомобилях, а Олег Тарнавский некоторых останавливала полиция, била и отправляла на карантин", – говорит он.

Сейчас им повезло жить в небольшом доме в поселке Мадрем в Гоа, его владелица не выгнала их после введения карантина. Но в стране начали очень плохо относиться к туристам, так как считают, что именно они привезли коронавирус: "Людей, которые выходили на улицу, били палками, забирали у них мотобайки. Это не только полиция, обычные индусы тоже себя так ведут. Конечно, как и везде, здесь есть и хорошие люди, которые видят беременную жену и пытаются как-то помочь".

Сейчас жена Олега находится на 8 месяце беременности. Даже если за украинцами прилетит самолет, она уже не сможет в него сесть, поэтому должны рожать в Индии. Тарасенко говорит, что им помогают волонтеры международной организации "Красный Крест", а также контактируют с волонтерами из Украины, помогают с коммуникацией с посольством. Но пара надеется, что украинская власть сможет им помочь.

"Впереди для нас нет перспектив. В аптеках нет необходимого для ребенка. Ясно, что в этом домике, где мы сейчас, с маленьким ребенком при жаре + 40C и с москитами жить будет невозможно", – объяснил мужчина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несколько десятков украинский устроили протест на границе Украины и Польши, перекрыв пункт пропуска "Ягодин". Люди требовали отпустить их домой без обязательной обсервации.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
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