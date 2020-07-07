Турист привез из Турции в Запорожье коронавирус: аэропорт усилил безопасность

Во вторник, 7 июля, в Запорожье зафиксировали новый случай инфицирования коронавирусом. COVID-19 обнаружили у пассажира, который прилетел из Турции.

Мужчина, 1991 года рождения прибыл из Стамбула два дня назад, сообщает Телеграм-канал Запорожского городского совета.

Отмечается, что в запорожском аэропорту приняты все необходимые меры безопасности.

Напомним, что за последнюю неделю в Украине зафиксировали две вспышки COVID-19 в общежитиях – одну в Вишневом Киевской области, а вторую в Запорожье.

Ранее в областную клиническую больницу Запорожья с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали женщину, которая ранее прилетела из Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине официально подтверждены 49 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 564 обнаружены за прошедшие сутки.