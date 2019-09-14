"Тупицы и быдло": в "ДНР" рассказали о жестких разборках среди наемников

Генерал вооруженных сил России по фамилии Федоров, который недавно приехал на оккупированный Донбасс в качестве одного из кураторов, устроил жесткие разборки среди наемников "ЛДНР" из-за их обстрелов украинских позиций.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, это вызвало целую истерику в рядах террористов, о чем один из них написал в закрытом телеграм-канале.

Скрин-шот

"Генерал Федоров, позывной Фокусник, открыто заявил наемникам "ДНР", что у него в ВСУ есть однокашник, который жалуется, что те постоянно провоцируют украинских военнослужащих. Это заявление вызвало истерику в рядах террористов. Получается, генерал больше верит украинскому сослуживцу, нежели им. И вообще российские генералы вызывают у них настоящую ненависть и злобу, ведь те относятся к наемникам, как к отбросам, полным тупицам и быдлу", – подчеркнул блогер.

Террористы "ДНР"

Таким образом, по его словам, в "ДНР" уже не скрывают ни военную помощь России, ни присутствие российских генералов или офицеров.

"Террористы хотели бы активизации войны, только кому это надо? Российские паспорта выдают, "народная власть ДНР" крутит бизнес, всех все устраивает. Недовольны лишь патриоты русской весны. Только кому интересно их мнение", – поинтересовался блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа.

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