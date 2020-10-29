ЦИК сообщила детали второго тура местных выборов в Украине

Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении второго тура местных выборов в Украине.

Так, разъяснение о проведении повторного голосования опубликовали на сайте ЦИК.

"Решение о назначении повторного голосования сельская, поселковая, городская территориальная избирательная комиссия должна принять сразу после установления результатов голосования по соответствующим местным выборам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что повторное голосование назначается на воскресенье – в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о его назначении, до наступления которой ТИК сможет обеспечить осуществление необходимых избирательных процедур в установленные сроки.

"Первым днем, с которого исчисляется трехнедельный срок для его назначения, является следующий день со дня принятия соответствующего решения", – отметили в ЦИК.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, процесс подсчета и передачи документации в территориальные избирательные комиссии (ТИК) завершили более 28,9 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) – 99,4% от общего количества.