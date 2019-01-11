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''Церковь не должна золотить храмы!'' В Константинополе назвали цель ПЦУ

4.5тЧитать материал на украинском

Православная церковь Украины должна приобщиться к жизни общества и обратить внимание на социальные проблемы.

Об этом в интервью "Би-би-си" заявил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.

"Я бы хотел, чтобы в Украине была именно такая духовная, назовем это светским словом конкуренция, чтобы православная церковь занималась настоящей миссией, входила в общественную жизнь, а не только занималась внешними ритуалами богослужений", — сказал он.

По словам архиепископа, духовенство должно заняться тем, чем церковь должна быть, а не только заботиться о ее внешних аспектах.

Архиепископ Даниил

Архиепископ Даниил

"Би-би-си"

"Мне кажется, что в Украине настроили слишком много храмов. На западе страны, в центре в каждом селе чуть не собор построен. Но какую роль выполняют эти храмы? Приведут ли они к себе людей? Если люди просто приходят туда на молитву, если не происходит служения церкви народу, то мы просто настроили божественных памятников. Церковь должна доказать, что выполняет свою миссию. В Украине до сих пор нет всеправославной благотворительной организации вроде католического "Каритас" в той же Польше, поэтому, возможно, пришло время для Православной церкви Украины заняться этим", — добавил Даниил.

Он подчеркнул, что есть много людей, которые нуждаются в помощи, это не только военные или бедняки.

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"К примеру, я еду в Кировоградскую область в интернат поздравлять детей. Три церкви города Знаменка могли бы объединить усилия и восстановить этот интернат. Но они ничего не делают, хотя именно это является сферой, где церковь должна была бы себя проявлять! Это то, к чему я призываю владыку Епифания, — вклиниться в жизнь общества. Церковь должна войти в эти проблемы, а не быть банковским учреждением и золотить храмы и лавры. Не ездить на мерседесах, а быть среди народа и работать с людьми", — заключил архиепископ.

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Так и должно быть .А то гундяи и его гебешные попы ездят на поездах бронированных ,яхтах ,дорогих машинах... и на это все им жертвуют бабушки ,малоимущие семьи ...
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Валевич Борис
Валевич Борис
сначала выгоним московских попов
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