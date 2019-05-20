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/Общество

Трети уже нет: террористы массово покинули ряды "Л/ДНР"

17тЧитать материал на украинском

Террористы начали массово покидать ряды "Л/ДНР" из-за задержек денежных вознаграждений и пустых обещаний российского командования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

При этом, оккупанты принимают активные меры для предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния личного состава передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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Террористы массово покинули ряды "Л/ДНР"

Террористы массово покинули ряды "Л/ДНР"

prm.ua

В частности, российскими офицерами распространяется информация о возможности повышения денежного вознаграждения военнослужащим, призванным из числа местного населения, которые оформят российское гражданство.

В то же время денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме.

По данным украинской разведки, указанное приводит к росту протестных настроений среди личного состава. Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" назрел бунт из-за задержки зарплаты на шахте "Комсомолец Донбасса". Местные сотрудники пожаловались, что денег не было уже полтора месяца.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРтеррористы "ДНР"
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Крысы начинают покидать корабль . Гм, хороший знак !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Перефразируя медведева: денег нет но вы дохните,здоровья и хорошего настроения.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну всё правильно-основательно,с доказательной базой...это называется -обоз насрал в шаровары шоб нихто не видел
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