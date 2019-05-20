Трети уже нет: террористы массово покинули ряды "Л/ДНР"

Террористы начали массово покидать ряды "Л/ДНР" из-за задержек денежных вознаграждений и пустых обещаний российского командования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
При этом, оккупанты принимают активные меры для предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния личного состава передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
Террористы массово покинули ряды "Л/ДНР"
prm.ua
В частности, российскими офицерами распространяется информация о возможности повышения денежного вознаграждения военнослужащим, призванным из числа местного населения, которые оформят российское гражданство.
В то же время денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме.
По данным украинской разведки, указанное приводит к росту протестных настроений среди личного состава. Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" назрел бунт из-за задержки зарплаты на шахте "Комсомолец Донбасса". Местные сотрудники пожаловались, что денег не было уже полтора месяца.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.