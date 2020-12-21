Треть украинцев уже переболела COVID-19, – вирусолог

В Украине коронавирусом переболела треть населения, сейчас страна выходит на "плато" заболеваемости.

Такое предположение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. "По моим расчетам, по состоянию на сейчас треть населения уже перенесла болезнь", – сказала она.

Как пояснила медик, она пришла к такому выводу, учитывая тот факт, что большинство больных COVID-19 переносят его в легкой форме и не обращаются за медицинской помощью, а в небольших населенных пунктах коронавирус просто лечат как острое респираторное заболевание.

"В сельской местности и в районах не проводят тестирование, там сложно это организовать. Просто коронавирус там лечат как ОРВИ, а на самом деле это никакое не ОРВИ, а именно коронавирус. Но нет подтверждения, значит, в статистику они не попадают", – объяснила Мироненко.

Медик добавила, что, по ее расчетам, сейчас Украина выходит на "плато" по заболеваемости коронавирусом, когда ежесуточно будет фиксироваться не более 10 тысяч новых случаев заражения.

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что статистика смертности от COVID-19 некорректна. По его словам, если человек умер до того, как у нее был диагностирован коронавирус, он не попадает в статистику.