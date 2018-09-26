Трагедия: Украина понесла тяжелую утрату на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Генассамблее ООН в среду, 26 сентября, сообщил о потерях среди защитников Украины на Донбассе.
Выступление президента в Нью-Йорке транслировалось в прямом ефире. Порошенко подчеркнул, что украинцы погибли в результате войны, которую ведет Россия - постоянный член Совбеза ООН.
"В то время, как я провозглашаю эту речь, нам принесли печальные новости об еще одной смерти на линии разграничения, которая произошла с руки перманентного постоянного члена Совета безопасности ООН. Снова несколько семей не дождались своих сыновей и родителей с линии разграничения", - заявил Порошенко.
Он добавил, что Москва "терзает наших граждан у тюрьмах", кроме того, Россия "умножает человеческие трагедии, которые теперь имеют другое измерение - экологическое".
Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на Генассамблее ООН Порошенко призвал мировое сообщество дать сильный ответ на агрессию России на Донбассе, развернув многонациональную миротворческую операцию.
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