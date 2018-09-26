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Трагедия: Украина понесла тяжелую утрату на Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Генассамблее ООН в среду, 26 сентября, сообщил о потерях среди защитников Украины на Донбассе.

Выступление президента в Нью-Йорке транслировалось в прямом ефире. Порошенко подчеркнул, что украинцы погибли в результате войны, которую ведет Россия - постоянный член Совбеза ООН.

"В то время, как я провозглашаю эту речь, нам принесли печальные новости об еще одной смерти на линии разграничения, которая произошла с руки перманентного постоянного члена Совета безопасности ООН. Снова несколько семей не дождались своих сыновей и родителей с линии разграничения", - заявил Порошенко.

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Он добавил, что Москва "терзает наших граждан у тюрьмах", кроме того, Россия "умножает человеческие трагедии, которые теперь имеют другое измерение - экологическое".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на Генассамблее ООН Порошенко призвал мировое сообщество дать сильный ответ на агрессию России на Донбассе, развернув многонациональную миротворческую операцию.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Объекты
ООНСовбез ООНРоссияУкраинаНовости Донбасса
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну да, буряццкие боевые шаманы опять поймали и съели пятерых упитанных галытчан))) Но забыл потрясти конфискованными у них вилками.
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Укроп Русо
Укроп Русо
Миценко Андрей, китайцы ебут твою бабу.
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Графский Степан
Графский Степан
Забудьте про Донбасс, хохложопые идиоты!)
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Укроп Русо
Укроп Русо
Графский Степан, Пошолнахуй пидор паРашный.
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