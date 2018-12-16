Томос для Украины: Епифаний поблагодарил Порошенко

Создание единой поместной православной церкви в Украине стало возможно благодаря решимости президента Петра Порошенко.

Такое заявление сделал новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви Епифаний, комментируя объединительный Собор единой церкви.

"Мы сумели засвидетельствовать, что мы можем объединиться и можем создать в Украине единую поместную православную церковь нашими совместными усилиями. А также, прежде всего, мы все должны выразить нашу искреннюю благодарность Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею, который сделал такой решительный шаг по признанию автокефалии Украинской православной церкви. Но этого не произошло бы, если бы не решительность нашего высокодостойного президента Украины Петра Алексеевича Порошенко", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Его детство и юность прошли на Буковине. Он кончил Киевскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, имеет впечатляющий послужной список как священник.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.