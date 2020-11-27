Толпу из сотен людей засняли на открытии нового "Эпицентра" в Мелитополе. Видео

В Мелитополе в "черную пятницу" на открытии нового торгового центра "Эпицентр" столпилась очередь из сотен людей, которые не соблюдали социальную дистанцию.

Как сообщило местное издание "Наш город", открытие гипермаркета состоялось 27 ноября в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие представители местной власти и три народных депутата (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Поскольку в честь открытия новой торгового центра организаторы пообещали призы и подарки, возле "Эпицентра" собралось очень много людей. На довольно вместительной парковке не было свободных мест.

Когда двери торгового центра открылись, потенциальные покупатели хлынули внутрь помещения, не соблюдая социальной дистанции.

"О карантине напоминали только маски, о дистанции никто не слышал: карантин – ничто, скидки и подарки – это все", – отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из киевских торговых центров "Эпицентр" заявили, что на выходных можно будет посещать торговый зал и выбирать покупки. Сотрудница ТЦ заявила журналистам, что распоряжения о закрытии в субботу не поступало.