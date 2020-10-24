Только в двух областях Украины зафиксировали менее 100 новых больных COVID-19

В Кировоградской и Луганской областях за прошедшие сутки, 23 октября, зафиксировали менее 100 новых зараженных коронавирусом.

Там было обнаружено 97 и 98 больных COVID-19 соответственно. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Относительно немного инфицированных выявили также в Херсонской области – 110. Отметим, что больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве – 560.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине официально подтверждены 337 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7014 – обнаружены за прошедшие сутки.