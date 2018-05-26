Четыре года назад в этот день произошел первый бой в Донецком аэропорту, в ходе которого погибло два КамАЗа российских граждан.

После стычки с украинскими силовиками в аэропорту россияне поняли, что не могут противостоять авиации, и решили отступить. Погрузившись в КамАЗы, они поехали в город, но на въезде на Путиловский мост их в лучших традициях воевавших дедов встретили заградотряды батальона "Восток", которые открыли по отступающим "дружественный огонь" и перемолотили несколько десятков человек.

Споры о том, что тогда на самом деле произошло, длятся до сих пор. Одни говорят, что вышла досадная ошибка и отступающих приняли за ВСУ. Другие считают, что расстрел был преднамеренным. Командир "Востока" Ходаковский настаивает, что убийство россиян организовал ради картинки Александр Бородай. Сам Бородай обвиняет во всем Ходаковского, который якобы решил специально уничтожить неподконтрольных ему россиян, чтобы единолично контролировать "ДНР".

Случившееся в ДАП попало в список самых известных случаев friendly fire в мировой истории.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_случаев_огня_по_своим

Позже в России, в городе Сергиев Посад, появился памятник россиянам, погибшим 26.05.2014 в Донецке со списком фамилий.

Российские СМИ подавали случившееся, как "гражданскую войну" в Украине и "зверства карателей". К примеру, "Комсомолка" написала страшную историю о том, как "войска карателей в Донецке добивали раненных ополченцев", хотя никаких "карателей" в Донецке, кроме ДНРовцев, не было и быть не могло.