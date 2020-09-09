Кравчук назвал совместную с боевиками инспекцию позиций "проявлением доброй воли Украины"

Решение провести инспекцию позиций ВСУ у н.п. Шумы на Донбассе было принято на переговорах ТКГ из "доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.

Такое заявление в комментарии "Интерфакс-Украина" сделал руководитель делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук. Он отметил, что переговоры 9 сентября помогли избежать попыток сорвать перемирие на Донбассе и открыли путь к встрече политических советников лидеров "нормандской четверки", а в перспективе – лидеров стран.

"Ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней наших военных и гражданских на Донбассе. Мы ценим каждую жизнь", – сказал он.

По его словам, в течение шести недель с 27 июля этого года, благодаря усилиям всех участников ТКГ удалось достичь реального режима прекращения огня.

"Но, к сожалению, все, кто наживался на войне, и хочет и дальше наживаться, стремятся перемирие сорвать, и для этого распространяют абсолютную ложь", – отметил Кравчук.

Украинская делегация категорически осуждает такой подход и будет делать все, чтобы Минские договоренности выполнялись всеми сторонами, сказал он.

Кравчук подчеркнул, что договоренность о совместной инспекции вблизи поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ была достигнута для опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность любых обвинений в адрес Украины. Инспекция украинских позиций – исключительно проявление доброй воли со стороны украинской стороны в подтверждение полного соблюдения Украиной всех договоренностей и для продолжения переговорного процесса, и мы ждем такой же позиции в ответ", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

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