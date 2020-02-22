Титушки-вирусологи: в СНБО озвучили судьбу провокаторов в Новых Санжарах

К протестам и стычкам с правоохранителями в Новых Санжарах были причастны "профессиональные подстрекатели", которые запугивали местное население коронавирусом.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 22 февраля на брифинге возле медцентра, где находятся эвакуированные из Китая, передает Укринформ.
"В том, что здесь произошло, участвовали люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекают, а потом исчезают. Но и СБУ и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию", – заверил Данилов.
"Титушки, мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи" в спортивной одежде", – добавил он, отметив, что сейчас ситуация в Новых Санжарах находится под контролем.
Алексей Данилов
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.
Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
Сами местные говорят, что стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.
О том, что на самом деле произошло в Новых Санжарах – читайте в материале OBOZREVATEL.
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