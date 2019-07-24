Террористы пошли на новую провокацию с мостом в "ЛНР": что произошло

В среду, 24 июля, террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Прибыли проектировщики, специалисты, которые должны были оценить всю ситуацию с разрушенным мостом для того, чтобы подготовить соответствующий проект. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии, и человеку, который находится на противоположной стороне в военной форме, запрещено продвигаться дальше", – рассказал глава РГА Юрий Золкин.

Юрий Золкин Скриншот из видео

Таким образом, по его словам, оккупанты вновь показали свое нежелание создавать соответствующие условия для ремонта моста.

Кроме того, Золчак рассказал, что специалистов, которых не пустили на мост, снимало телевидение, представители которого появились из-за оборонного укрепления боевиков.

Мост в Станице Луганской Facebook Дарки Олифер

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут войска.

Для пересекающих линию разграничения местных жителей ззапустили бесплатный автобус к мосту, за что они выразили благодарность Украине.

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