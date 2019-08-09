Террористы "ДНР" предложили Украине обменяться пленными: условия и сроки

Террористы "ДНР" заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом, предложив освободить 50 незаконно удерживаемых украинцев взамен на 102 сепаратиста.

Соответствующее заявление сделала так называемый "уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова, пишет ТАСС.

"На данный момент у нас есть подтвержденный факт удерживания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", – заверила она.

Обмен пленными news.bigmir.net

"Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", – добавила Морозова.

При этом, она не упомянула о дате возможного обмена. Отметим ранее Морозова заявляла, что он может состояться ближе к осени 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля на заседании Трехсторонней контактной группы Морозова заявила, что "ДНР" потребуется месяц для подготовки обмена. Украинская сторона запросила шесть недель.

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