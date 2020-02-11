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11 февраля • обновлено в 18:33
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"За что я это получил?" Террорист-инвалид "ДНР" пожаловался на ненужность в России

1.6т
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Террорист "ДНР" Руслан Ушаков "Ухо" пожаловался в сети, что стал ненужным оккупантам после того, как получил ранение.

Свои возмущения изложил он в посте в пропагандистской соцсети Вконтакте. Подтверждающий скриншот опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Люди, вот скажите, за что я это получил? Везде пинают пинками. Работать не дают. 3 года простоял в центре занятости и тихо падал снег. Вот такая штучка в меня влетела. Намотала кишки и встряла в позвоночник. Если бы не бронежилет, перерезало пополам", – пожаловался Ушаков.

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"За что я это получил?" Террорист-инвалид "ДНР" пожаловался на ненужность в России

Скриншот

Террорист-инвалид "ДНР" пожаловался на ненужность в России

Террорист-инвалид "ДНР" пожаловался на ненужность в России

Другой пособник оккупантов ответил ему: "Братан, да мы тут и на*уй никому не нужны. Один треп везде". "Знал бы раньше, что так с нами поступят, уехал бы. Но уже поздно", – добавил Ушаков.

Террорист-инвалид "ДНР" пожаловался на ненужность в России

Террорист-инвалид "ДНР" пожаловался на ненужность в России

"Родина бросит тебя, сынок! Причем всегда! А получил за что? За то, что повелся на российскую пропаганду! А теперь живи и мучайся", – прокомментировал переписку террористов Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР", которые лечатся в больницах псевдореспублики, пожаловались на отсутствие там лекарств и еды.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР Новости Донбасса Донбасс
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Roma Roma
Roma Roma
И где ж любители асвабаждать все и вся??!! Чего молчите?
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
зря ты сучонок не сдох
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