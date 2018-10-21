''Будет только хуже'': психолог о зверствах детей в Украине

17 октября весь мир потрясла новость о массовом убийстве в политехническом колледже оккупированного города Керчь. В результате взрыва и стрельбы пострадало 68 человек, из них 21 погиб, еще 5 находятся в коме. Но самым шокирующим стало то, что убийства были делом рук 18-летнего ученика колледжа Владислава Рослякова, сам парень был найден мертвым в здании учебного заведения.

Нельзя отрицать, что в последнее время общество все больше беспокоит сообщения о жестоком и антисоциальном поведении детей и подростков. Они не только травят и избивают своих сверстников, но и собираются в группы, нападая на взрослых или же устраивая грабежи. В разговоре с детским психологом Натальей Валедовой OBOZREVATEL решил выяснить, что влияет на жестокое поведение детей и как с этим бороться.

- В политехническом колледже Керчи 18-летний ученик расстрелял детей и учителей. Что толкает на подобные преступления?

- Я считаю, что в этом виноваты взрослые, потому что они создают информационное поле вокруг своих детей с раннего детства. Что имеется в виду? Какими голосами, словами общаются между собой, соблюдаются ли внутрисемейные традиции, какую информацию допускают взрослые для восприятия детей.

Наталья Валедова Фото: "МОСТ-Днепр"

Даже если переходить на макромасштаб, выходя за рамки семьи - это школа, информация, которая поступает с интернета, телевиденья, радио и так далее. Последние годы она носит резко негативный характер. Дети – это люди, которые приобретают опыт, и вот его модель задают взрослые. То, как они общаются между собой, те способы, которые они выбирают для решения мелких или глобальных проблем. То, на что обращают внимание взрослые, как они видят зону развития, будущее семьи и каждого человека.

Сейчас крайне агрессивная среда вообще в мире и в Украине. В любое время можно включить телевизор и оттуда идет одна негативная информация. У детей создается впечатление, что агрессия, психологическое, экономическое, физическое насилие является средой обитания. И поскольку она крайне агрессивна, дети, не имея жизненного опыта, перенимают такую же модель поведения.

Если мы считаем, что дети не смотрят телевизор, не слушают радио, а только сосредоточены на интернете и самих себе, мы очень сильно ошибаемся. Дети слышат и видят все. Проходя мимо, читая, находясь в интернете, они все равно слышат телевизор. Так вот, сейчас практически у всех страх перед будущим, люди не чувствуют себя защищенными, но если взрослые выработали какие-то механизмы противостояния этому, то у детей такого механизма нет.

По сути, реакция на стресс – это либо убегай, либо прячься, либо нападай. И вот многие из детей начинают нападать. И как правило берут за модель то, что ярче всего показывается в медиа - передачи, фильмы, новости, ток-шоу и так далее.

Керченский стрелок Владислав Росляков

Еще один момент, в последние полтора-два года все чаще слышно, как взрослые реагируют на детей, очень много насилия. Их воруют, выбрасывают из окон и тому подобное. В итоге у деток формируется страх перед будущим и страх перед настоящим, они начинают протестовать. И это то, что мы сейчас наблюдаем в стране. Когда подростки начинают гнобить - буллинг, ранее мы это называли травлей. Хоть это явление не новое, сегодня оно приобретает очень массовый характер, особо циничный и жестокий, на уровне садизма. Обществом это по-настоящему не порицается.

Если говорить о школе, то учителей поставили в условия обслуживающего персонала, родителям некогда, они не хотят и не могут, или не знают, как это делать, а государство не имеет рычагов воздействия в виде наказания. Те штрафы, которые сейчас предусмотрены, они не решат проблему.

Поэтому подростки видят, как их сверстники совершают преступления, а это и банды, которые нападают на супермаркеты, и на самом деле - это же бравада, мол, мы вас сделаем, взрослых. Группы подростков, которые убивают. Как например было в Днепре год назад - бомжа убили, а наказания нет. В Чернигове до сих пор идут суды по делу об избиении девочки. Подростки видят, что так делать можно и государство за это не наказывает.

(Избиение девочки сверстниками в Чернигове, 2017 год)

- Ответственность могут понести разве что родители...

- Очень часто бывает - родители не знают, что происходит. Ребенок может вести себя по-разному дома и на просторах интернета, или в школе.

- А о каком наказании может идти речь?

- Очень хорошо расписали права ребенка, а обязанностей - ноль. Формируется потребитель, и вот эти вопросы надо поднимать.

Знаете, ко мне приходят родители подростков 12-15 лет, и они были бы счастливы, чтобы ребенка забрали куда-то на перевоспитание. Вот в Польше, например, могут отправить в католический монастырь, где достаточно таких жестких, регламентированных условий, где дети проживают какое-то время, пока им не успеют привить правила.

Мне кажется, пора собирать специалистов, психологов, социологов, юристов и прочих, потому что уже наступает время, когда нужно это выводить на законодательный уровень. Форма наказания и штрафы, которые сегодня предлагаются Верховной Радой, не решат этот вопрос.

У меня был случай, когда 13-летняя дочь кинулась с ножом, сначала она сделала вид, что она себе руки порежет, а потом кинулась на отца. Когда он сказал: "Тебя же посадят", она ответила: "А мне еще нет 14 лет". Только за весну у меня 5 случаев избиения родителей своими детьми. Естественно это ни в каких сводках не отображается.

- Как ограничить ребенка от той агрессии, которая подается в медиа, или же ему стоит объяснять, что агрессивное поведение не выход?

- Должна выстраиваться правильная иерархия взаимоотношения "взрослый-ребенок". У нас сейчас почему-то стало модным, когда родители дружат с детьми. То есть идет абсолютная подмена понятий и смысла взаимоотношения "родители-дети".

У нас сейчас деформированное отношение к учителю - он нищий, бесправный, с которым в школьном коридоре завуч или директор разговаривают в неподобающем тоне. У учителя нет авторитета абсолютно, нет никакой формы порицания, не дай бог поднимет голос, не то скажет, в итоге бросается куча родителей и авторитет школы выпадает.

Мы будем говорить, что все начинается семьи, безусловно, но давайте осмотримся вокруг: много ли у нас семей, которые базируются на традиционных ценностях? Их очень немного. Я 25 лет занимаюсь практической детской психологией, видела тысячи семей, и за это время я вижу динамику происходящего, когда разрываются родственные узы, когда нет преемственности поколения. Сейчас пришла плеяда родителей, которые сами потребители, они эгоистично воспитаны и у них не хватает желания, резервов, умения и воспитывают такого же потребителя - просто откупаются.

(Избиение девочки сверстниками в Одессе, 2018 год)

- В учебных заведениях предусмотрена работа психологов, но зачастую они не выполняют свои функции. Может стоит пересмотреть эту практику и обязать психолога общаться с детьми?

- Как происходит на самом деле: учителя и психологи видят агрессивных детей. Но между агрессивным ребенком, психологом и учителем становятся права ребенка, а также родители, которые не хотят воспринимать ситуацию.

Поэтому учитель и психолог, чтобы не иметь проблемы с завучем, директором, родителями, которые тут же начинают жаловаться, занимают наблюдательную позицию.

- Это можно как-то изменить?

- Нужно менять общий взгляд на детей, не выращивать, как цветочки на газоне, а понимать, что это люди, которые когда-то станут полицейскими, врачами, токарями и так далее.

Нужно делать общую доктрину, а на сегодняшний день дети делятся на свой/чужой, все общество делится на свой/чужой. А сейчас начался раздел – взрослый/ребёнок. Когда подали очень широкие права для детей, при этом не подали обязанностей, они потом выходят в мир, где не работают законы.

Поэтому ситуация с детьми и подростками будет ухудшаться, если общество не опомнится. И вот если общественность опомниться и поймет, что мы скоро на улицу не выйдем, потому что будет страшно (а подростковые банды - это ужасно, они более жестоки, потому что у ребенка не сформировано окончательное понятие смерти), - тогда будет что-то дельное.