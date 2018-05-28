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Тепло и сухо: синоптик дала прогноз погоды на начало недели

1.9тЧитать новость на украинском

Во вторник, 29 мая, в Украине установится теплая погода практически без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха составит +23 +27 градусов.

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"Очень тепло - на Западе, +25 +29 градусов. Умеренно тепло - на востоке, +22 +24 градуса", - пояснила она.

Диденко отметила, что небольшие осадки вероятны в Винницкой и Житомирской, возможно, коснутся запада Одесской области.

"Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов. В Киеве завтра будет сухо и +27 градусов", - добавила она.

Синоптик рассказала, что на неделе в Украине стоит ожидать жаркой погоды. При этом с пятницы - увеличение дождей и понижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье иногда даже ожидается ниже 20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды на последние дни мая.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Объект
погода
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