Тепло и сухо: синоптик дала прогноз погоды на начало недели

Во вторник, 29 мая, в Украине установится теплая погода практически без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха составит +23 +27 градусов.

"Очень тепло - на Западе, +25 +29 градусов. Умеренно тепло - на востоке, +22 +24 градуса", - пояснила она.

Диденко отметила, что небольшие осадки вероятны в Винницкой и Житомирской, возможно, коснутся запада Одесской области.

"Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов. В Киеве завтра будет сухо и +27 градусов", - добавила она.

Синоптик рассказала, что на неделе в Украине стоит ожидать жаркой погоды. При этом с пятницы - увеличение дождей и понижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье иногда даже ожидается ниже 20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды на последние дни мая.