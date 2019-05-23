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Тамара Лозова
Тамара Лозова
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Розмовляйте зі мною українською, або Різниця між "просити" і вимагати

27.2тЧитать материал на украинском

ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ МІЖ "ПРОСИТИ" І "ВИМАГАТИ"

"Поговоріть зі мною по-вкраїнськи, я так давно живу на чужині " - співає Кодлубай Мирон. І коли людина за кордоном просить про це, то сприймається таке прохання нормально. Згадую, як в Афінах пані Надія обіймала мене, коли почула, що я по телефону розмовляю українською. Потім запросила мене до себе в гості і все не могла зі мною наговоритися.

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Не знаєш мови - не маєш роботи, або шуруй туди, де твій ізик лунатиме!

Поїхала вона на заробітки давно, заробила там на квартиру, потім ще на щось для дітей, а тепер уже й не знає, чи повертатися чи ні. В Україні ніби вже й не потрібна нікому - діти виросли, друзі по світу на заробітки розлетілися. А тут в Афінах ніби й потрібна... та не та потрібність, не стовідсоткова... Є у неї коханий грек Костас, та от тільки кохання те пригнічує....бо й дружину свою не полишає, і її любить. Бачила я Костаса - красивий, турботливий, саме привіз їй продукти, запросив її на вихідні на відпочинок разом.

Потім я пояснила Надії, що дружину свою Костас не залишить в такому віці, вже під 60. Але не могла й радити нічого. То її життя, їй вирішувати....

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"Русскій мір" у Львові

Згадую я про ту пані Надію частенько, фактично кожного разу, коли мушу в Україні вимагати говорити зі мною українською. Я недаремно написала на початку розповіді, що за кордоном мною нормально сприймається прохання поговорити українською. А от чому в Україні я маю просити говорити зі мною українською? Чуєте абсурдність постановки питання - просити в УКРАЇНІ говорити УКРАЇНСЬКОЮ!!! Тому я і не прошу, а ВИМАГАЮ! МАю право! Як громадянка, законослухняна, поважаюча Конституцію, український народ, мову, традиції, історію. А от москвороті не мають права вимагати говорити тут московською, вони можуть тільки попросити!!!

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Не знаєш мови – сиди вдома!

Будь ласка, пам'ятайте про цю РІЗНИЦЮ - просити і вимагати. Ніхто на своїй Богом даній землі не мусить просити говорити з ним мовою, визначеною Богом саме для цієї території і цього народу! Бо ніхто не має права зневажати мову народу, якого тут Бог поставив берегти цю мову і територію. НІХТО -- ні президент, ні зайда, який прибився сюди і був гостинно прийнятий та нагодований.

Давайте відсіч усім, хто зневажає вашу мову, а, отже, і вас.

Не топчіть своє коріння...

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Автор
Тамара ЛозоваТамара Лозова
Место
Украина
Тег
українська мова
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Орел Валентина
Орел Валентина
І взагалі, вам не набридло "Товкти воду в ступі"? Ви започаткували дуже непристойне змагання: хто кого більше образить. Ганьба!!!
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Орел Валентина
Орел Валентина
Пані Фаріон, ви начебто розумна людина, а знаєте лише одну мову? Це дуже дивно!
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Shirr Igor
Shirr Igor
как только началась предвыборная гонка, так сразу боты пошли в атаку. одни за, другие против , но цель у них всех одна - рассорить, обгадить, обозлить людей. нет поганых или уродливых мов, языков, langueges! есть негодяи, разговаривающие на них! и ще, а я вимагаю поважати чужу культуру, мову, вiру , думки! це вам допоможе поважати себе, шановна!
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