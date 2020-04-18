Пасха 2020: священники позвали в храмы, врачи бьют тревогу из-за коронавируса

Врачи против того, чтобы украинцы посещали церковь во время Пасхи и принимали участие в освящении пасок из-за пандемии коронавируса. Однако священники уверяют, что будут соблюдать санитарные нормы и зовут прихожан посетить церковь 19 апреля.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Не приходите все сразу

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) (ПЦУ) говорит, что у них в церкви призывают прихожан не приходить на саму праздничную службу.

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"В храм в этот день идти можно, но мы просим, чтобы одновременно все не приходили на службу. Потому что это опасно. Мы призываем, чтобы саму службу прихожане посмотрели дома, а уже потом они могут прийти в церковь, помолиться и посвятить паски", – говорит OBOZREVATEL митрополит Михаил.

Просят в церковь приходить не всем сразу

В пример священник приводит Верховную Раду. "Если в парламенте могут заседать 400 человек одновременно, в супермаркетах полно людей, то мы разрешаем людям собираться, но в меньшем количестве", – говорит митрополит.

Надо ли святить паску

Что касается освящения пасок, то тут священник рассуждает так: "Не важно, сходили вы в церковь или послушали молитву перед телевизором, паска будет освячена в любом случае, главное, с каким настроением вы ее едите, что вы хотите этим сказать".

По мнению митрополита, принесенная в церковь корзинка с пасками это благодарность Богу за его жертву. "То есть ты приходишь с корзинкой в храм поблагодарить Бога за то, что он спас нас от греха, проклятия и смерти. И показываешь ему свои дары. Ты же не можешь показать кому-то подарок по телефону? Надо же для этого встретиться. Так и тут. Вот почему люди несут в храм корзинки", – говорит митрополит Михаил.

Святить или не святить паску в церкви

Также священник уверяет, что в церкви невозможно заразиться. Перед службой храм дезинфицируют, раздают маски тем, у кого их нет. А во дворе церкви сделали пометки для соблюдения расстояния.

"Можно даже на машине подъехать, посвятить паску и уехать, ни с кем не пересекаясь", – заверяет священник.

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Однако врачи придерживаются иного мнения и советуют все-таки на Пасху остаться дома, чтобы не подвергать себя риску.

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"Мы сейчас говорим о людях, которые четко показали себя, когда позволили открыть рынки. После их пришлось срочно закрывать. Не умеем мы придерживаться правил, соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра. А также не умеем правильно носить маски и менять их регулярно, а не носить неделю", – считает врач-инфекционист Евгений Щербина.

Врач даже сомневается в том, стоит ли проводить церковную службу на воздухе. "Все равно люди будут толпиться. Кто-то за руку поздоровается, кто-то чихнет, кто-то маску неправильно надел. Этого вполне достаточно, чтобы заразиться", – говорит OBOZREVATEL Щербина.

Врач не рекомендует во время Пасхи вообще ходить в церковь.

"Я лично ожидаю после этих праздников, в течение двух недель всплеск заболевания коронавирусом. Очень надеюсь, что он не будет большим. Но я прошу в эти дни остаться дома. Как говорят знающие люди, Бог не только в церкви. Пасхи на этом не заканчиваются, будут праздники и в следующем году", – уверяет Щербина.

Каждому придется сделать выбор

Известный религиовед Людмила Филиппович говорит, что нынешняя Пасха станет настоящим испытанием для людей верующих.

"Я бы сказала, что нынешняя ситуация это удар для верующих, настоящая трагедия. Представьте, люди всю жизнь ходили в церковь, святили паски, так делали их родители, их бабушки и дедушки, а сейчас нельзя. Каждому придется делать свой выбор, что для него важнее", – говорит OBOZREVATEL Филиппович.

Каждому придется сделать свой выбор

По ее мнению, церковь должна также взять на себя ответственность и выполнить требования государства.

"Традиции, которые складывались тысячелетиями, должны претерпеть изменения. У кого-то получится измениться, у кого-то нет. Но надо помнить, что не все люди могут ходить в церковь, кто-то болен и сидит дома, кто-то не может двигаться. Они же как-то решают вопрос молитвы и прочего. Значит, нужно как-то меняться. Правда, думаю, не все смогут это сделать", – считает религиовед.

Где освятить паску вне церкви

На волне борьбы с коронавирусом предприниматели уже предлагают освященные паски купить через интернет. Как сообщил владелец интернет-магазина "Розетка", украинцы могут приобрести целые пасхальные наборы с пасками, которые уже освятили представители ПЦУ.

Также пасхальные наборы с уже освященными пасками предлагают онлайн и другие магазины, рестораны и пекарни. Причем в доказательство того, что все происходит по церковным традициям, покупателям предлагают посмотреть онлайн-стрим всего процесса.

В наборах могут быть и крашение яйца, домашняя колбаса, буженина. Цены таких наборов от 250 грн и выше.

Также посвятить паску можно и дома. По традиции, для этого нужно иметь святую воду. Если не успели запастись ею в церкви, то купить ее то же можно онлайн. Стоимость от 15 до 25 грн за бутылку. Святую воду продают даже на портале prom.ua. Литр воды Почаевской тут стоит 15 грн.

Кроме того в некоторых селах и небольших городках священники обещают обходить дворы и святить паски. Для этого нужно выставить корзинку к воротам.

Как освятить паску дома

Поскольку многие украинцы все-таки планируют остаться дома и послушать праздничную службу по телевизору, то освящать паски они могут и сами.

Для этого нужно прослушать церковную службу, затем три раза сказать "Христос воскрес", взять святую воду и побрызгать ею паски. В таком случае они будут освящены. Тогда можно приступать к пасхальному обеду.

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