В сети появились новые фото самого глубокого и большого озера Украины Свитязя, расположенного на Волыни, уровень воды в котором катастрофически упал.

Снимки, сделанные 25 апреля, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь с ником Alexander Hech, житель Волынской области.

Свитязь facebook.com/alexander.gech

Мужчина рассказал, что чтобы дойти от некогда прибрежных беседок к воде, необходимо пройти около 500 метров.

"Как пустыня, а где озеро?" – спросила одна из пользовательниц сети в комментариях. Многие связывают обмеление с нелегальной добычей янтаря и вырубкой лесов. Некоторые комментаторы указали и на отсутствие осадков.

Свитязь facebook.com/alexander.gech

Свитязь facebook.com/alexander.gech

Свитязь facebook.com/alexander.gech

Свитязь facebook.com/alexander.gech

Свитязь facebook.com/alexander.gech

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, за год вода Свитязя отступила от берега примерно на полсотни метров.

Должностных лиц Госэкоинспекции Волыни подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, что могло привести к падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе в Свитязе.

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