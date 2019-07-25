"Тамадам все равно": в ПЦУ оценили новую Раду

Люди, пришедшие во власть в результате последних выборов в Верховную Раду, "не понимают, зачем церковь нужна".

"Им вообще не до церкви", – сказал OBOZREVATEL протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин.

Говоря об отношении обновленной власти к церкви как к институту, он спрогнозировал: оно будет "никаким".

Владимир Зеленский, митрополит Онуфрий Телеканал 24

"Если с приходом Януковича в Раде все были сильно настроены на господствующее положение Московского патриархата, то сейчас в принципе всем этим тамадам, свадебным фотографам все равно. Они закатывают свой корпоративчик. Они не понимают, зачем церковь нужна", – убежден священник.

"Не будет никакого отношения – ни хорошего, ни плохого", – спрогнозировал он.

В то же время Александр Дедюхин не видит в этом ничего плохого. По его мнению, церковь как институт может прекрасно функционировать и без вмешательств государства.

Как писал OBOZREVATEL, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил: "Мы надеемся, что изменится политика государства в области церкви. Прежняя власть открыто встала на путь притеснения людей по религиозному принципу… Надеемся, что с приходом нового президента эти злоупотребления прекратятся".

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