Студентам колледжей в Украине грозит массовое отчисление: что произошло

В Украине вскоре начнут отчислять студентов техникумов и колледжей, которые провалили внешнее независимое оценивание. Таким образом, на вылет пойдут сразу несколько тысяч студентов.

К примеру, в каждом из колледжей Львовщины количество кандидатов на отчисление в некоторых учебных заведениях может достигать целой группы (7-20 человек). Сейчас молодым людям дали последний шанс — пересдать ВНО в 2019 году, пишет ZiK.

Однако директора колледжей считают, что менять правила во время игры нельзя, а ставить второкурсников перед фактом — неправильно. По их словам, ВНО нужно было вводить, но выписав условия заранее для абитуриентов, которые только поступают в эти учебные заведения, а не для тех, которые уже в них учатся. Кроме того, преподаватели обеспокоены высокой вероятностью подачи исков студентами-контрактниками, соглашения с которыми были подписаны два-три года назад и не предполагали отчисления из-за таких обстоятельств. Кроме того, есть сомнения по поводу того, что нововведение об отчислении из-за ВНО справедливо по отношению к специалистам среднего звена технических специальностей, которых не хватает на украинском рынке труда.

Как известно, ранее студенты высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, а именно к этому звену пока принадлежат колледже и техникумы, сдавали государственную итоговую аттестацию (ГИА) по украинскому языку. С 2018 года для них было предложено составление ГИА в форме ВНО. Важная деталь: если выпускники школ составляют ВНО по украинскому языку и литературе, то студентам колледжей засчитывается результат по языку.

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"Здесь есть нюансы. Некоторые студенты пошли сдавать не только язык, но и литературу, чтобы получить сертификат, который действителен в течение трех лет. Получилось так, что, например, по языку они не набрали достаточное количество баллов, а если брать язык и литературу вместе, они получили сертификат, который имеет более 100 баллов. Фактически получается парадокс: сертификат по языку и литературе есть, а студента надо отчислять, потому что он язык не сдал", — отметил директор Технологического колледжа Национального лесотехнического университета Украины, председатель ОО "Совет директоров учебных заведений I-II уровней аккредитации Львовщины" Роман Дадак.

Второй важный момент заключается в том, что поступающих в 2016-2017 году изменения застали уже во время учебы в колледжах. То есть, на момент их вступления ВНО предусмотрено не было. Минобразования внесло изменения в соответствующее положение позже. По мнению директора Львовского автомобильно-дорожного колледжа НУ "Львовская политехника" Михаила Брегина, студентов, которые не сдали ВНО, не нужно отчислять. Они должны иметь возможность закончить обучение в колледже, получить диплом младшего специалиста, но вот поступать в вуз — нет, только после прохождения ВНО.

Согласно первоначальному приказу Минобразования от 22 августа 2017 года №1224 "Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации студентов, получающих образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста с одновременным завершением получения полного общего среднего образования", студентов планировали безапелляционно отчислять в случае неудовлетворительного прохождения ВНО. Но в январе 2018 года были внесены изменения в этот приказ и студентам было предоставлено "право повторной сдачи аттестации в форме внешнего независимого оценивания в следующем году".

ВНО по украинскому языку segodnya.ua

Но, как объясняет Роман Дадак, есть образовательные программы, рассчитанные на три года, а есть те, которые рассчитаны на четыре года. "Студенты, которые учатся по трехлетней программе, сдавали после второго курса государственную итоговую аттестацию в виде ВНО. Они заканчивают обучение в учебном заведении до июня следующего года. Даже если они не смогут пересдать ВНО, они выполнили программу. Их отчислить мы не имеем ни морального, ни юридического права. Если они закончили программу младшего специалиста, сдали все экзамены, а теперь выяснится, что они не составили ВНО по языку — мы их должны отчислить. Согласно директивам Минобразования, это не дает право выдавать диплом младшего специалиста", — объясняет директор колледжа.

По мнению Дадака, такая образовательная политика, в частности относительно технических специальностей, может усилить нехватку кадров на рынке труда. Педагог также убежден, что это усилит отток выпускников украинских школ за границу.

Серьезной беспокойство у руководителей колледжей вызывает и спорный вопрос со студентами, которые учатся платно. Ведь заключенные с ними два-три года назад контракты не предусматривали возможность их отчисления из-за ВНО. Следовательно, стоит ожидать от них исков.

Свои замечания педагоги направили письмами в Минобразования. Этот вопрос обсуждался и во время заседаний рабочей группы, которая нарабатывает новый законопроект о профессиональном предвысшем образовании.

В свою очередь, в Минобразования считают, что с ВНО для колледжей поступили правильно и никаких поблажек вводить не планируют.

Студенты колледжей Comments.ua

"Все студенты техникумов и колледжей имеют возможность дважды сдавать ВНО. Если не сдадут в первый год, то имеют возможность сдать на следующий. Если студент не сдал ВНО, это означает, что он не сдал государственную итоговую аттестацию — он не может быть выпущен и получить диплом, он просто не выполнил учебный план", — заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олег Шаров.

Также он не видит никаких проблем со студентами-платниками, которые могут быть отчислены из-за ВНО. "Норма о том, что студент колледжа, который не сдал государственную итоговую аттестацию на минимальный балл, отсчитывается — действует с 2002 года. Не думаю, что у нас найдутся контрактники, которые учатся ранее чем с 2002 года. Мне трудно представить. Эта норма действовала все время. Единственное, что постепенно ГИА переводится в формат ВНО, но от этого не меняется ни характер, ни содержание ГИА. Меняется только то, что она становится более объективной и независимой", — подчеркнул Шаров.

Он назвал манипуляцией и информацию о том, что студенты, которые учатся по трехлетней программе, не смогут пересдать ВНО. "Кратчайший срок обучения — два года десять месяцев. Он заканчивается 30 июня, а ВНО заканчивается 14 июня. Это манипуляция", — резюмировал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобразования решило ввести обязательное внешнее тестирование по математике с 2021 года. Выпускники украинских школ, провалившие экзамен по этому предмету, не получат полный уровень общего среднего образования. Планируется, что экзамен будет предусматривать выполнение задач двух уровней сложности: академического и профильного.