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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

"Страна на морях": известная волонтер пристыдила украинцев за игнор выборов

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Украинцы сами противоречат себе, жалуясь на плохую жизнь и власть, но при этом игнорируя внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом написала на своей странице в Facebook известная волонтер Наталия Юсупова. Она подчеркнула, что люди неискренне жалуются на войну, но при этом уезжают в отпуска, не думая об ответственности за собственное будущее.

"Проголосовали. Людей почти нет. Народ кричит, что устали от войны, от бедности и коррумпированной власти. Устали и уехали в отпуска. 36,6% явка на выборы. Страна на морях, бедствуют", – возмутилась она.

Выборы в Раду

Выборы в Раду

ТСН

Новости
Выборы в Раду: главные нарушения и скандалы 21 июля

Подписчики Юсуповой поддержали ее и выразили аналогичное мнение в комментариях под постом. Они отметили, что множество несознательных граждан просто повторяют популистские тезисы, хотя живут не так уж плохо.

"Зубожіння", "Очень грустно, что так отнеслись безответственно к выборам", "Знаете, как говорят: чтоб вы так жили, как вы прибедняетесь. Это я про "зубожілих", "Зубожіння" на марше", "Имеем такую архитектуру мозгов. Досадно, но это факт", "Патриоты голосуют!" – пишут люди.

"Страна на морях": известная волонтер пристыдила украинцев за игнор выборов

"Страна на морях": известная волонтер пристыдила украинцев за игнор выборов

"Страна на морях": известная волонтер пристыдила украинцев за игнор выборов

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ЦИК, явка на внеочередных выборах в Верховную Раду в Украине по состоянию на 17:50 воскресенья, 21 июля, составила 36,57%. Цифры представлены по 28 избирательным округам.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Наталья Юсупова
Место
Украина
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
какие нах.моря ..из соседей две трети голосовать не ходила,сегодня,а на море были последний раз в 2013м. в закон мать..,взрослого возраста естественно ,за шестьдесят,молодняк на заработках или в запое..
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Урюпин Сергей
Урюпин Сергей
Ну и что плохого если 37% недовольных , а 63% могут себе позволить отпуск?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Еще не факт, что на морях. Может, многие с Польши не вернулись, остались сортиры драить.
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