Несмотря на жесткие карантинные ограничения, в Житомире возле рынка утром 7 апреля собралась большая толпа покупателей.

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Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook преподаватель Житомирской политехники Ирина Коцюба, возмутившись отсутствием на месте нарушения полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Житний рынок в Житомире Скриншот видео

"Говорите, карантин? С 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мамочек или компании по три человека штрафовать или одного пловца. А вот собрание никто не запрещал. Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?" – написала житомирянка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Запорожской области у директора рынка, которого привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на работу в условиях карантина, обнаружили коронавирус.

Напомним, Минздрав разрешил работу рынков в Украине при соблюдении условий карантина.

Однако 6 апреля главный санитарный врач Украины предупредил, что работу рынков в Украине в период карантина запретят, если не будет никакой реакции на системные нарушения.

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