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7 апреля • обновлено в 13:25
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Столпотворение под рынком в Житомире попало на видео

5.2т
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Несмотря на жесткие карантинные ограничения, в Житомире возле рынка утром 7 апреля собралась большая толпа покупателей.

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Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook преподаватель Житомирской политехники Ирина Коцюба, возмутившись отсутствием на месте нарушения полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Житний рынок в Житомире

Житний рынок в Житомире

Скриншот видео

"Говорите, карантин? С 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мамочек или компании по три человека штрафовать или одного пловца. А вот собрание никто не запрещал. Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?" – написала житомирянка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Житомир
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Комментарии
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Kuznetsov Sergey
Kuznetsov Sergey
Люди стоят и толпятся не от хорошей жизни. А "неравнодушная" житомирянка, которая сняла это все на видео - потомок стукачей из 37 года. Мерзко
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
виктория довгань, там тимурка пишет статейки ,как герои дают по ззубам проросистам.он поедает твой хлеб?
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
"Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?" – написала житомирянка." Потому что очкует, что может люлей получить!))))))
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