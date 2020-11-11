Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема

В Украине для борьбы с коронавирусом (COVID-19) нужно ввести полный локдаун не менее, чем на 3 недели. Однако такого тотального карантина не выдержит экономика.

Об этом на заседании правительства в среду, 11 ноября, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. При этом он отметил, что локдаун смог бы снять нагрузку с медицинской системы.

"Лучший способ – это применение полного локдауна на не менее чем на 3 недели. Это с точки зрения эпидемиологии. Это то, что мы хотели, чтобы было сделано, чтобы наша медицинская система выдержала эту нагрузку", – пояснил он.

Однако Степанов добавил, что такого локдауна украинская экономика не сможет выдержать. Поэтому сейчас правительство ищет баланс между введением противоэпидемических мероприятий и сохранением здоровья населения.

"Опираясь на те расчеты, которые были сделаны Министерством экономики, Минфином, премьер-министром, мы не в состоянии выдержать полный локдаун. Поэтому мы находим баланс с точки зрения сохранения здоровья, предоставление медпомощи и введение противоэпидемических мероприятий", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили ввести жесткий карантин выходного дня.