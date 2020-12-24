Степанов пояснил, почему ресторанам разрешили работать всю ночь в Новый год

Работа ресторанов в новогоднюю ночь на несколько часов дольше вряд ли существенно повлияет на рост количества больных COVID-19.

Такое мнение высказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на встрече с журналистами в четверг, 24 декабря, передает корреспондент OBOZREVATEL. В то же время министр подчеркнул, что в стране ожидается рост "коронавирусной" статистики из-за праздников.

Глава Минздрава пояснил, почему правительство разрешило заведениям питания работать до 7 утра в ночь с 31 декабря на 1 января. Раньше от них требовали закрыться уже в 01:00 из-за карантина.

Степанов признал: вряд ли рестораны и кафе планировали придерживаться такой строгой нормы.

"Вряд ли кто-то начнет закрываться в час ночи. Мы понимаем – кто-то будет до двух ночи, трех, а потом привлекать Нацполицию и закрывать всех – вряд ли это правильно", – сказал министр.

"К тому же не думаю, что работа на один-три часа дольше повлияет на рост количества больных", – считает он.

Степанов добавил, что из-за массовых празднований Нового года, когда люди не придерживаются противоэпидемиологических правил, инфицированных будет больше.

"Мы видим, сколько людей приходит на открытие елок. Мы видим, как люди соблюдают правила. Безусловно, все это приведет к росту числа больных. COVID-19 передается воздушно-капельным путем, а риск инфицирования очень высок при расстоянии нескольких десятков сантиметров", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, локдаун в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Максим Степанов ранее заявил, что отменять его не планируют.