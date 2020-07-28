Степанов пояснил, что означает 'зеленая зона' карантина

"Зеленая зона" в регионе не означает снятие карантинных ограничений.

Об этом на брифинге во вторник, 28 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Зеленая зона" не означает снятия карантина. Все равно нужно придерживаться установленных правил, таких как масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий, то есть 1 человек на 5 квадратных метров и прочее", – пояснил министр.

Министр пояснил, что попадание региона в одну из четырех зон – красную, желтую, оранжевую и зеленую зависит от нескольких критериев.

"Это и уровень заболеваемости, от заполненности пациентами с COVID-19 в больницах, от количества тестирований и от динамики заболевания. Если один из этих критериев пять дней подряд превышает норму, то регион переходит в другую зону. Зеленая в желтую, желтая в оранжевую и так далее", – рассказал Степанов.

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