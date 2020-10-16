Степанов объяснил, почему всю Луганщину внесли в 'красную' зону

В Украине всю Луганскую область внесли в "красную" карантинную зону в связи с загруженностью больниц в регионе.

На протяжении пяти дней подряд койки, отведенные для больных коронавирусом, заполнены более чем на 75%, пояснил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 16 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Такое решение было принято по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К "красной" зоне с полуночи понедельника, 19 октября, отнесены города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, десятки городов и регионов Украины внесли в "красную" карантинную зону в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.