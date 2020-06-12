Министр здравоохранения Максим Степанов выступил с эмоциональным обращением к украинцам из-за ухудшения статистики заболеваемости COVID-19.

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Во время брифинга он призвал граждан не забывать, что карантин не отменен, а ослаблен. Также чиновник напомнил, что ежедневно от опасной болезни в нашей стране продолжают умирать люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Максим Степанов

Ниже приводим полный текст обращения без изменений.

Сейчас я хочу кроме цифр, которые вы слышите каждый день, еще вам сказать, в каком виде я получаю эти цифры. Женщина 73 года, имела сопутствующее заболевание сахарным диабетом, находилась на ИВЛ, Ивано-Франковская область. Женщина 37 лет, не имела сопутствующих заболеваний, попала в отделение, находилась на ИВЛ. Мужчина 46 лет, не имел сопутствующих заболеваний, имел тесный контакт с больным COVID-19.

Это не просто статистика. Это конкретные люди, которые умирают каждый день. Умирают от COVID-19. Если мы считаем, что можно просто забыть о коронавирусной болезни, то я вам хочу сказать, что COVID-19 ни о ком не забывает. И он не выбирает по полу, возрасту. Он выбирает всех подряд, если к нему легкомысленно относиться.

Я еще раз обращаюсь ко всем украинцам! Вы каждый день видите эту печальную статистику, вы видите, что мы пошли на смягчение карантина. Именно на смягчение. Это был четко просчитанный шаг – введение адаптивного карантина, каким образом и с какими ограничениями мы можем его вводить. Для того, чтобы мы скорее возвращались к нормальной жизни, для того, чтобы в то же время мы победили COVID-19. Но многие из нас решили, что это уже полная отмена карантина.

Я еще вам приведу одну цифру: за 11 дней в Киеве заполненность коек увеличилась с 35 до 46%. На 11% за 11 дней. Это количество коек, предусмотренных для COVID-19. У нас каждый день растет количество госпитализаций. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Не думайте, что это просто сухие цифры, которые почему-то каждое утро объявляет министр здравоохранения. Это очень важно. Ради вашего здоровья и жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 было обнаружено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 870 человек (+16 за сутки), а 13 567 пациентов (+426) полностью побороли болезнь.

Советник мэра столицы Владимир Бондаренко заявил, что в Киеве хотят усилить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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