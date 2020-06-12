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12 июня • обновлено в 10:19
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Степанов обратился к украинцам из-за COVID-19

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Министр здравоохранения Максим Степанов выступил с эмоциональным обращением к украинцам из-за ухудшения статистики заболеваемости COVID-19.

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Во время брифинга он призвал граждан не забывать, что карантин не отменен, а ослаблен. Также чиновник напомнил, что ежедневно от опасной болезни в нашей стране продолжают умирать люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Максим Степанов

Максим Степанов

Ниже приводим полный текст обращения без изменений.

Сейчас я хочу кроме цифр, которые вы слышите каждый день, еще вам сказать, в каком виде я получаю эти цифры. Женщина 73 года, имела сопутствующее заболевание сахарным диабетом, находилась на ИВЛ, Ивано-Франковская область. Женщина 37 лет, не имела сопутствующих заболеваний, попала в отделение, находилась на ИВЛ. Мужчина 46 лет, не имел сопутствующих заболеваний, имел тесный контакт с больным COVID-19.

Это не просто статистика. Это конкретные люди, которые умирают каждый день. Умирают от COVID-19. Если мы считаем, что можно просто забыть о коронавирусной болезни, то я вам хочу сказать, что COVID-19 ни о ком не забывает. И он не выбирает по полу, возрасту. Он выбирает всех подряд, если к нему легкомысленно относиться.

Я еще раз обращаюсь ко всем украинцам! Вы каждый день видите эту печальную статистику, вы видите, что мы пошли на смягчение карантина. Именно на смягчение. Это был четко просчитанный шагвведение адаптивного карантина, каким образом и с какими ограничениями мы можем его вводить. Для того, чтобы мы скорее возвращались к нормальной жизни, для того, чтобы в то же время мы победили COVID-19. Но многие из нас решили, что это уже полная отмена карантина.

Я еще вам приведу одну цифру: за 11 дней в Киеве заполненность коек увеличилась с 35 до 46%. На 11% за 11 дней. Это количество коек, предусмотренных для COVID-19. У нас каждый день растет количество госпитализаций. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Не думайте, что это просто сухие цифры, которые почему-то каждое утро объявляет министр здравоохранения. Это очень важно. Ради вашего здоровья и жизни.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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