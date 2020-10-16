Степанов назвал максимум мест в больницах для больных COVID-19
Учреждения здравоохранения не могут перейти только на борьбу с пандемией
Им необходимо лечить пациентов с другими неотложными состояниями
Именно поэтому предел госпитализации инфицированных строго ограничен
Максимальное количество коек, которые смогут выделить в украинских больницах под больных коронавирусом COVID-19, – 52 000.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что медицинская система, кроме всего, должна оказывать помощь и пациентам с другими болезнями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Количество мест в наших больницах, исходя из обеспеченности врачами, медработниками, – это 52 000 коек. Просто остальные мы не можем себе позволить. Потому что есть другие заболевания", – сказал чиновник.
"Есть люди, которым надо медицинская помощь при инфаркте миокарда, инсульте, онкологических заболеваниях. Им тоже нужно оказывать медицинскую помощь. Поэтому 52 000 коек – это тот предел, который существует, который мы можем выделить под лечение больных COVID-19", – подчеркнул глава Минздрава.
Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале октября Степанов предупредил, что из-за стремительного роста госпитализаций с COVID-19 в Украине вскоре может начаться коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью. Главная проблема, которая может возникнуть, – нехватка врачей и медработников.