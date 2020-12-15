Степанов: медицинская система под угрозой, нужно срочно поднять зарплаты врачам

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к народным депутатам не поддерживать бюджет на 2021 год с недофинансированием медицинской сферы и срочно поднять зарплаты врачам.

По его словам, медицинская система в стране находится "под угрозой существования". Об этом Степанов заявил во время ежедневого брифинга 15 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь наконец от своей инфантильности. Хватит уже думать: "А может, обойдется?". На этот раз не обойдется. Необходимо понять реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины", – сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что на данный момент средняя заработная плата врача в Украине составляет девять тысяч гривен.

"Сейчас средняя заработная плата врача составляет 9 тысяч гривен. У человека, от которого зависит жизнь другого человека, который круглосуточно думает о своем пациенте, его лечит и спасает, дает ему шанс жить. Посмотрите, какая у вас зарплата, – и сравните. И подумайте: как этот человек может жить на эти деньги", – подчеркнул министр.

Глава Минздрава добавил, что зарплата среднего медицинского персонала составляет семь тысяч гривен.

"Медицинской сестры, которая тоже круглосуточно иногда стоит у постели больного. Зарплата младшего медицинского персонала – пять тысяч гривен. Это реальность, с которой страна живет 29 лет и с которой мы встретили пандемию", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,Польша отменила нострификацию (подтверждение) дипломов для украинских медиков. То есть любой медицинский сотрудник может переехать в соседнюю страну и зарабатывать в разы больше. В этой ситуации без значительного повышения зарплат медикам страна может оказаться на грани катастрофы.