В Украине от COVID-19 умерло 605 человек: статистика Минздрава на 23 мая

По состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине официально подтверждено 20 580 случаев коронавируса (COVID-19). Из них 432 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности Украины. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 605 (+17) .В то же время выздоровели 6929 (+344).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 853 случая;
Волынская область - 759 случаев;
Днепропетровская область - 865 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 618 случаев;
Закарпатская область - 1042 случая;
Запорожская область - 403 случая;
Ивано-Франковская область - 1274 случая;
Кировоградская область - 466 случаев;
Киев - 2569 случаев;
Киевская область - 1375 случаев;
Львовская область - 1285 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 821 случай;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1368 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1108 случаев;
Харьковская область - 892 случая;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 329 случаев;
Черновицкая область - 2964 случая;
Черкасская область - 387 случаев;
Черниговская область - 127 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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