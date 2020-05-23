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23 мая • обновлено в 09:16
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В Украине от COVID-19 умерло 605 человек: статистика Минздрава на 23 мая

19.9т
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По состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине официально подтверждено 20 580 случаев коронавируса (COVID-19). Из них 432 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности Украины. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 605 (+17) .В то же время выздоровели 6929 (+344).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 853 случая;

  • Волынская область - 759 случаев;

  • Днепропетровская область - 865 случаев;

  • Донецкая область - 143 случая;

  • Житомирская область - 618 случаев;

  • Закарпатская область - 1042 случая;

  • Запорожская область - 403 случая;

  • Ивано-Франковская область - 1274 случая;

  • Кировоградская область - 466 случаев;

  • Киев - 2569 случаев;

  • Киевская область - 1375 случаев;

  • Львовская область - 1285 случаев;

  • Луганская область - 43 случая;

  • Николаевская область - 280 случаев;

  • Одесская область - 821 случай;

  • Полтавская область - 266 случаев;

  • Ривненская область - 1368 случаев;

  • Сумская область - 166 случаев;

  • Тернопольская область - 1108 случаев;

  • Харьковская область - 892 случая;

  • Херсонская область - 177 случаев;

  • Хмельницкая область - 329 случаев;

  • Черновицкая область - 2964 случая;

  • Черкасская область - 387 случаев;

  • Черниговская область - 127 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 580.

    Вылечились: 6929. Умерли: 605.

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