В Украине от COVID-19 умерло 605 человек: статистика Минздрава на 23 мая

По состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине официально подтверждено 20 580 случаев коронавируса (COVID-19). Из них 432 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности Украины. С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 605 (+17) .В то же время выздоровели 6929 (+344).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 853 случая;

Волынская область - 759 случаев;

Днепропетровская область - 865 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 618 случаев;

Закарпатская область - 1042 случая;

Запорожская область - 403 случая;

Ивано-Франковская область - 1274 случая;

Кировоградская область - 466 случаев;

Киев - 2569 случаев;

Киевская область - 1375 случаев;

Львовская область - 1285 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 821 случай;

Полтавская область - 266 случаев;

Ривненская область - 1368 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1108 случаев;

Харьковская область - 892 случая;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 329 случаев;

Черновицкая область - 2964 случая;

Черкасская область - 387 случаев;

Черниговская область - 127 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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