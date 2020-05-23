В Киеве коронавирусом заболели еще 47 человек: назван самый опасный район

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 47 человек, среди них – 14 медиков. Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных.
Всего в столице – 2569 подтвержденных случаев заболевания, сообщает пресс служба мэра Киева Виталия Кличко.
COVID-19 в Киеве
Заболели:
29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет
16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет
2 мальчика, которому 7 и 14 лет
Выздоровели за сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолели 351 житель столицы. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине официально подтверждено 20 580 случаев COVID-19.
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