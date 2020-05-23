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23 мая • обновлено в 10:08
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/ Жизнь столицы

В Киеве коронавирусом заболели еще 47 человек: назван самый опасный район

8.9т
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В Киеве за минувшие сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 47 человек, среди них – 14 медиков. Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных.

Всего в столице – 2569 подтвержденных случаев заболевания, сообщает пресс служба мэра Киева Виталия Кличко.

COVID-19 в Киеве

COVID-19 в Киеве

Заболели:

  • 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет

  • 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет

  • 2 мальчика, которому 7 и 14 лет

Выздоровели за сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолели 351 житель столицы. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине официально подтверждено 20 580 случаев COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 580.

    Вылечились: 6929. Умерли: 605.

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