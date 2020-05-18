За сутки умер 21 человек: статистика Минздрава по COVID-19 на 18 мая

Большего всего больных в Черновицкой области – 2 713 человек

Состоянием на утро понедельника, 18 мая, в Украине официально подтверждено 18 616 случаев коронавирусной болезни. Из них – 325 случаев заражения были обнаружены за минувшие сутки.

Об этом говорят данные на сайте Совета национальной безопасности Украины.

В результате эпидемии в стране уже умерли 535 человек (+21 за сутки). В то же время выздоровели – 5276 (+160 за сутки).

Больше всего больных в Черновицкой области – 2 713 человек, Киеве – 2 321, в Киевской области – 1 224 и Ивано-Франковской – 1 221.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)

Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)

Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)

Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)

Киев - 2321 (224 выздоровели)

Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)

Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)

Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)

Ривненская обл. - 1167 (353 выздоровели)

Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)

Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)

Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)

Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 18 мая, Италия стала лидером антирейтинга по количеству летальных случаев – почти 32 тысячи. Во всем мире заразились свыше 4,8 млн человек. Больше всего больных в США – свыше 1,5 млн пациентов, России – больше 281 тысячи, Испании – почти 278 тысяч.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!