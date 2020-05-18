За сутки умер 21 человек: статистика Минздрава по COVID-19 на 18 мая

Состоянием на утро понедельника, 18 мая, в Украине официально подтверждено 18 616 случаев коронавирусной болезни. Из них – 325 случаев заражения были обнаружены за минувшие сутки.
Об этом говорят данные на сайте Совета национальной безопасности Украины.
В результате эпидемии в стране уже умерли 535 человек (+21 за сутки). В то же время выздоровели – 5276 (+160 за сутки).
Больше всего больных в Черновицкой области – 2 713 человек, Киеве – 2 321, в Киевской области – 1 224 и Ивано-Франковской – 1 221.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)
Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)
Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)
Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)
Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)
Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)
Киев - 2321 (224 выздоровели)
Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)
Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)
Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)
Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)
Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)
Ривненская обл. - 1167 (353 выздоровели)
Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)
Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)
Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)
Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)
Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)
Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 18 мая, Италия стала лидером антирейтинга по количеству летальных случаев – почти 32 тысячи. Во всем мире заразились свыше 4,8 млн человек. Больше всего больных в США – свыше 1,5 млн пациентов, России – больше 281 тысячи, Испании – почти 278 тысяч.
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