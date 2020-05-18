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18 мая • обновлено в 09:39
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За сутки умер 21 человек: статистика Минздрава по COVID-19 на 18 мая

  • В Украине официально зарегистрировано 18 616 случаев COVID-19

  • Большего всего больных в Черновицкой области – 2 713 человек

  • Украинские ученые спрогнозировали даты спада эпидемии коронавируса

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Состоянием на утро понедельника, 18 мая, в Украине официально подтверждено 18 616 случаев коронавирусной болезни. Из них – 325 случаев заражения были обнаружены за минувшие сутки.

Об этом говорят данные на сайте Совета национальной безопасности Украины.

В результате эпидемии в стране уже умерли 535 человек (+21 за сутки). В то же время выздоровели – 5276 (+160 за сутки).

Больше всего больных в Черновицкой области – 2 713 человек, Киеве – 2 321, в Киевской области – 1 224 и Ивано-Франковской – 1 221.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)

  • Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)

  • Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)

  • Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

  • Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)

  • Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)

  • Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)

  • Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)

  • Киев - 2321 (224 выздоровели)

  • Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)

  • Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)

  • Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

  • Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)

  • Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)

  • Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)

  • Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)

  • Ривненская обл. - 1167 (353 выздоровели)

  • Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)

  • Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)

  • Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)

  • Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)

  • Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

  • Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)

  • Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)

  • Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки умер 21 человек: статистика Минздрава по COVID-19 на 18 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 18 мая, Италия стала лидером антирейтинга по количеству летальных случаев – почти 32 тысячи. Во всем мире заразились свыше 4,8 млн человек. Больше всего больных в США – свыше 1,5 млн пациентов, России – больше 281 тысячи, Испании – почти 278 тысяч.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

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