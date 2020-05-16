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16 мая • обновлено в 16:59
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Названы даты спада эпидемии коронавируса в Украине

  • Ученые КПИ имени Сикорского сделали прогноз с помощью нейронной сети

  • Его погрешность не превышает 2,2%

  • Отдельно дали прогноз по коронавирусу в Киеве

20.3т
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Ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского спрогнозировали возможное начало спада эпидемии коронавируса в Украине на третью декада мая.

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До этого времени развитие эпидемии будет иметь линейный характер. Результаты короткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и Киеве были получены с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation, сообщили на сайте института.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"Для Украины в пятнадцатидневном отрезке времени, с 6 по 20 мая, характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" – 400-550 новых инфицированных в день", – рассказали ученые.

Согласно результатам, такой характер развития эпидемии может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которого, вероятно, наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад – количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных.

Названы даты спада эпидемии коронавируса в Украине

Для города Киева в течении этого отрезка времени процесс развития эпидемии коронавируса пока является более нестационарным с вероятным приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" – 40-50 новых инфицированных в день.

"Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на пятнадцатидневном отрезке времени не превышает 2,2%", – подчеркнули в институте.

Ученые отметили, что количество ежедневно выздоровевших людей в Украине, приближается к количеству ежедневно инфицированных людей. Они ожидают, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что будет свидетельствовать о начале спада эпидемии.

Названы даты спада эпидемии коронавируса в Украине

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине официально подтверждено 17 858 случаев COVID-19. Из них 528 случаев заражения были обнаружены за последние сутки.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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