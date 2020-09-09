В Украине за сутки – более 2,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 9 сентября

По состоянию на утро среды, 9 сентября, в Украине официально подтверждены 143 030 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 551 – обнаружен за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 979 человек (+45 за сутки), а 64 703 пациента (+1 157) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Херсоне начали работать специальные COVID-патрули, которые проверяют соблюдение жителями города требований карантина в связи с коронавирусом.

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