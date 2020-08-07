В Украине третий подряд антирекорд по новым случаям COVID-19: статистика Минздрава на 7 августа

По состоянию на утро пятницы, 7 августа, в Украине официально подтвержден 78 261 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 453 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало третьим подряд антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 852 человека (+33 за сутки), а 43 055 пациентов (+531) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.