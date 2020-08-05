В Украине новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 5 августа

По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине официально подтверждены 75 490 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 271 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 788 человек (+24 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм коронавирусной болезни и значительный рост уровня смертности.