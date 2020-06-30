COVID-19 заболели еще более 700 украинцев: статистика Минздрава на 30 июня

По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине официально подтверждены 44 334 случая коронавирусной инфекции. Из них 706 обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1159 человек (+12 за сутки), а 19 115 пациентов (+88) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, их также озвучил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 143, Закарпатской – 97, а также Ривненской – 74.

Министр отметил, что в Украине стремительно выросло количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации – с 749 на прошлой неделе до 1410. Также по его словам, несмотря на летнюю жару, украинцы чаще стали болеть пневмонией.

Статистика по коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Данные по заболеваемости с временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в статистике отсутствуют.

Данные по заболеваемости COVID-19 в областях (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.