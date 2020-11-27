Коронавирусом в Украине заразились более 16 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 27 ноября

По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине официально подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 11 909 человек (+192 за сутки), а 326 238пациентов (+8 843 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-инфекционист Ольга Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине. По ее словам, полумеры в виде карантина выходного дня ни к чему не приведут.