Коронавирусом в Украине заразилось еще более 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 26 октября

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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Тест на коронавирус

По состоянию на утро понедельника, 26 октября, в Украине официально подтверждены 348 924 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 426 – обнаружены за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Их также подтвердили на странице Министерства здравоохранения в Facebook. От COVID-19 в стране умерли уже 6 464 человек (+73 за сутки), а 142 537 пациентов (+1029) полностью побороли болезнь.

Всего за сутки было проведено 3 053 927 тестирования методом ПЦР.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 9401 случай;

  • Волынская область – 12403 случаи;

  • Днепропетровская область – 13144 случаи;

  • Донецкая область – 8701 случай;

  • Житомирская область – 12533 случаи;

  • Закарпатская область – 13144 случаи;

  • Запорожская область – 8132 случая;

  • Ивано-Франковская область – 18590 случаев;

  • Кировоградская область – 2114 случаев;

  • м. Киев – 34362 случаи;

  • Киевская область – 14845 случаев;

  • Львовская область – 27608 случаев;

  • Луганская область – 3233 случая;

  • Николаевская область – 7069 случаев;

  • Одесская область – 22179 случаев;

  • Полтавская область – 8056 случаев;

  • Ривненская область – 17730 случаев;

  • Сумская область – 10605 случаев;

  • Тернопольская область – 19261 случай;

  • Харьковская область – 33250 случаев;

  • Херсонская область – 3236 случаев;

  • Хмельницкая область – 13482 случаи;

  • Черновицкая область – 19728 случаев;

  • Черкасская область – 8147 случаев;

  • Черниговская область – 7971 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирусом в Украине заразилось еще более 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 26 октября

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна. Наихудшая ситуация будет, когда количество больных достигнет 20 тысяч в сутки.

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