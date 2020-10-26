Коронавирусом в Украине заразилось еще более 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 26 октября

По состоянию на утро понедельника, 26 октября, в Украине официально подтверждены 348 924 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 426 – обнаружены за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Их также подтвердили на странице Министерства здравоохранения в Facebook. От COVID-19 в стране умерли уже 6 464 человек (+73 за сутки), а 142 537 пациентов (+1029) полностью побороли болезнь.

Всего за сутки было проведено 3 053 927 тестирования методом ПЦР.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 9401 случай;

Волынская область – 12403 случаи;

Днепропетровская область – 13144 случаи;

Донецкая область – 8701 случай;

Житомирская область – 12533 случаи;

Закарпатская область – 13144 случаи;

Запорожская область – 8132 случая;

Ивано-Франковская область – 18590 случаев;

Кировоградская область – 2114 случаев;

м. Киев – 34362 случаи;

Киевская область – 14845 случаев;

Львовская область – 27608 случаев;

Луганская область – 3233 случая;

Николаевская область – 7069 случаев;

Одесская область – 22179 случаев;

Полтавская область – 8056 случаев;

Ривненская область – 17730 случаев;

Сумская область – 10605 случаев;

Тернопольская область – 19261 случай;

Харьковская область – 33250 случаев;

Херсонская область – 3236 случаев;

Хмельницкая область – 13482 случаи;

Черновицкая область – 19728 случаев;

Черкасская область – 8147 случаев;

Черниговская область – 7971 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новость дополняется..

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна. Наихудшая ситуация будет, когда количество больных достигнет 20 тысяч в сутки.