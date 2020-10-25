За сутки COVID-19 заболели еще более 6 тысяч украинцев: статистика на 25 октября
По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине официально подтверждены 343 498 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6088 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 6391 человек (+102 за сутки), а 141 508 пациентов (+1753 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Больше всего больных прибавилось в:
Харьковской области – 660
Житомирской области – 440
Хмельницкой области – 437
Львовской области – 405
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после местных выборов в Украине может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний коронавирусом. Статистика заболеваемости наверняка увеличится еще и потому, что младшая школа будет работать в оффлайн-режиме, считает врач-инфекционист Юрий Жигарев.