За сутки COVID-19 заболели еще более 6 тысяч украинцев: статистика на 25 октября

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Статистика по коронавирусу в Украине

По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине официально подтверждены 343 498 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6088 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 6391 человек (+102 за сутки), а 141 508 пациентов (+1753 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего больных прибавилось в:

  • Харьковской области – 660

  • Житомирской области – 440

  • Хмельницкой области – 437

  • Львовской области – 405

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после местных выборов в Украине может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний коронавирусом. Статистика заболеваемости наверняка увеличится еще и потому, что младшая школа будет работать в оффлайн-режиме, считает врач-инфекционист Юрий Жигарев.

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