В Украине установлен новый антирекорд по количеству больных COVID-19: статистика Минздрава на 19 августа

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине официально подтверждены 96 403 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 967 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 144 человека (+28 за сутки), а 49 737 пациентов (+812) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, польская компания Biomed Lublin первой в мире в Люблине начала производство препарата от коронавируса на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели от COVID-19.

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