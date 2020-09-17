В Украине COVID-19 заболели рекордные 3,5 тысячи человек: статистика Минздрава на 17 сентября

По состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине официально подтверждены 166 244 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 584 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 3 400 человек (+60 за сутки), а 73 913 пациентов (+1 589) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе начался полный ковидный коллапс: больницы заполнены, в некоторых уже не хватает кислородных масок, а на госпитализацию попадают только "тяжелые пациенты".