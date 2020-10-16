COVID-19 в Украине заразились еще почти 6 тысяч человек: статистика Минздрава на 16 октября

По состоянию на утро пятницы, 16 октября, в Украине официально подтвержден 287 231 случай коронавирусной инфекции. Из них 5 992 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 5408 человек (+106 за сутки), а 121 919 пациентов (+2269) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 56 899 человек.

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

Харьковской области – 544 (всего 27 457)

Одесской области – 502 (18 013)

Киеве – 455 (29 412)

Днепропетровской области – 423 (10 257)

Хмельницкой области – 414 (10 098)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине врачи около двух месяцев ставят диагноз "коронавирус", не всегда подтверждая его положительным результатом ПЦР-теста. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.