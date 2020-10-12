От COVID-19 в Украине умерли уже более 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 12 октября

По состоянию на утро понедельника, 12 октября, в Украине официально подтверждены 265 454 случая коронавирусной инфекции. Из них 4420 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5015 человек (+43 за сутки), а 114 410 пациентов (+903) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 12 октября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней.