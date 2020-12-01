Коронавирусом в Украине заразились 12,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 1 декабря

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине официально подтверждены 745 123 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 498– обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 12 548 человек (+221 за сутки), а 355 172 пациента (+10 023 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украине не собираются продлевать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.