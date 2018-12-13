''Стать частью России, как Крым'': Бородай проболтался о захвате Путиным Донбасса

Самопровозглашенные "Л/ДНР" были созданы как временные меры для того, чтобы Донбасс стал полноценной частью России.
Об этом заявил в интервью "Свободной прессе" экс-главарь "ДНР" Александр Бородай. По его мнению, долго они существовать не должны.
"Российские добровольцы, и я, в частности, шли туда не для того, чтобы создавать "народные республики". "ЛНР" и "ДНР" были вынужденными временными мерами. Цель была одна — присоединиться к РФ", — поделился террорист.
Александр Бородай
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По словам главы "Союза добровольцев Донбасса", добровольцы грезили о том, что Донбасс станет такой же обычной частью России, как аннексированный Крым или же Краснодарский край. "Граждане непонятных "Л/ДНР" должны были стать полноправными гражданами РФ", — высказался он.
То что, "республики" все еще существуют, отметил Бородай, — это плод компромисса, и вскоре эти "времянки" должны исчезнуть.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский рэпер Слава КПСС, известный также по кличке Гнойный, похвалился альбомом Donbassborn, который посвятил террористам на Донбассе.
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